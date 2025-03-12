Главы СВР России и ЦРУ провели переговоры по телефону

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф обсудили по телефону вопросы взаимодействия двух спецслужб в вопросах общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.

Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро СВР.

«11 марта 2025 года состоялся телефонный разговор директора СВР России Сергея Нарышкина с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом. В ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций», - информировали в пресс-бюро.