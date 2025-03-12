Трамп признал, что НАТО ведет против РФ войну на Украине
Президент США Дональд Трамп признал, что боевые действия на Украине фактически представляют собой войну Организации Североатлантического договора (НАТО) против России.
Американский лидер напомнил, что в ходе его первого срока пребывания у власти в Вашингтоне (2017-2021) страны - члены Североатлантического альянса под его давлением стали существенно увеличивать военные расходы. "Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну", - заявил Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, имея в виду конфликт на Украине. "Очень жаль, что им пришлось это делать", - сказал глава администрации США.
На вопрос о том, видят ли Соединенные Штаты свое будущее в Североатлантическом альянсе, он ответил: "НАТО должна относиться к нам справедливым образом". "Если они платят по своим счетам и если делают то, что должны делать", - добавил Трамп. При этом он подчеркнул, что ранее уже предупреждал о нежелании США приходить на помощь тем странам, объемами ассигнований которых на оборону недоволен Вашингтон. "Если вы не платите по своим счетам, я помогать не буду", - заявил хозяин Белого дома.
Источник: ТАСС