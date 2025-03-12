Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы

Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу о растрате госсредств и приговорил к девяти годам тюрьмы.

Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Приговор зачитал судья Бадри Кочламазашвили. По решению суда виновным также признан бывший начальник охраны Саакашвили Теймураз Джанашия, однако он отделался лишь штрафом в размере 3 тыс. лари (более $1 тыс.).

Обвинение в растрате госсредств Саакашвили было предъявлено в 2014 году. Данное дело известно в Грузии как «дело пиджаков». Обвинение утверждает, что Саакашвили на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы

Источник: РИА Новости