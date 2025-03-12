Продолжается регистрация на конкурс «Национальный межшкольный хакатон-2025»!

Конкурс «Национальный межшкольный хакатон-2025» проводится в рамках проекта «Цифровые навыки» при поддержке Министерства науки и образования.

Основные цели конкурса по программированию — поддержка развития цифровых навыков у школьников, повышение их знаний в области программирования, выявление талантливых учащихся в сфере ИТ и создание для них возможностей для дальнейшего развития.

Регистрация для участия в хакатоне осуществляется через сайт codehour.edu.az и продлится до 19 марта.

В этапе регистрации могут принять участие учащиеся со всей республики. Успешно выполнившие данные на этом этапе задания участники получат право на участие в первом этапе. Все испытания конкурса будут проводиться в соответствующих группах участников (8-9-е и 10-11-е классы).

В ходе хакатона, который состоит из четырех этапов и финала, школьники примут участие в творческих и инновационных мероприятиях, пройдут тестовые задания и со своими командами должны будут подготовить проект. III и IV этапы пройдут в 5 различных регионах для учащихся, активно участвующих в конкурсе. На этих этапах будут организованы образовательные сессии и семинары, которые будут способствовать развитию знаний и навыков участников хакатона.