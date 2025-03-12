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Начальник управления: Строительство Гянджинского городского стадиона предусмотрено завершить к сентябрю

First News Media11:58 - Сегодня
Начальник управления: Строительство Гянджинского городского стадиона предусмотрено завершить к сентябрю

Гянджинский городской стадион, построенный в 1959-1963 годах, был сдан в эксплуатацию в 1964 году.

Из-за того, что в последние годы зрительские трибуны стадиона пришли в непригодное состояние и их техническая эксплуатация была невозможной, спортивное сооружение функционировало частично. На территории стадиона были построены вспомогательные тренировочные площадки и здание футбольной академии.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 6 октября 2023 года, в целях проектирования и осуществления работ по реконструкции Гянджинского городского стадиона из резервного фонда главы государства первоначально был выделен один миллион манатов. Фундамент стадиона был заложен 9 апреля прошлого года, в церемонии принял участие Президент Ильхам Алиев.

Учитывая, что этот город примет предстоящие III Игры стран СНГ, работы по строительству городского стадиона ускорились.

Как сообщил региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ начальник Гянджа-Дашкесанского регионального управления молодежи и спорта Эльвин Гулиев, в рамках подготовки к III Играм стран СНГ работа активизировалась: «Строительство стадиона планируется завершить к сентябрю текущего года. Также есть предложение провести на этом стадионе церемонии открытия и закрытия III Игр стран СНГ. Стадион охватывает территорию площадью 9,2 гектара. Зрительская вместимость стадиона составит 15 464 места».

На стадионе предусмотрены надлежащее количество сидячих мест в зонах VVIP, VIP, SKYbox, для представителей СМИ и зрителей с ограниченными возможностями здоровья, раздевалки для футболистов, конференц-зал, медпункт, судейское помещение, комната для технического персонала и другие необходимые помещения. В то же время, согласно проекту, внутри стадиона будут созданы пункты продажи билетов, а также различные объекты общественного питания, наземные автопарковки и контрольно-пропускные пункты. Стадион будет оснащен соответствующими требованиям УЕФА системами освещения, акустики, вещания, интернета, безопасности, входа-выхода.

Словом, ввод стадиона в эксплуатацию создаст все условия для проведения соревнований как местного, так и международного уровня.

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