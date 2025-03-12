Аббас Аббасов рассказал в ООН о влиянии колониальной политики на продовольственную безопасность коренного населения (ВИДЕО)

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов принимает участие в 58-й сессии Совета по правам человека в женевском офисе ООН.

А.Аббасов выступая на сессии рассказал о влиянии колониальной политики на продовольственную безопасность коренного населения и отсутствии доступа к здоровой пище.

В ходе интерактивного диалога со Специальным докладчиком А.Аббасов отметил, что нехватка продовольствия является серьезной проблемой на территориях, подвергшихся колониальной политике Франции и подчеркнул, что местная пищевая промышленность разрушена, а население находится в полной зависимости от внешних ресурсов.

Он сказал, что высокий уровень бедности, особенно на Майотте и во Французской Гвиане, усугубляет проблемы с питанием, подчеркнув, что в первую очередь от этих проблем страдают дети. Отметив острую необходимость преодоления этой ситуации, А.Аббасов подчеркнул важность статьи 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

Источник: Trend