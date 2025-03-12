Пашинян заявил турецким СМИ о готовности пересмотреть «историю признания «геноцида армян»

Премьер Никол Пашинян в интервью представителям турецких СМИ 11 марта заявил о готовности пересмотреть «историю признания «геноцида армян».

Об этом сообщает газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники. Короткое видео об интервью Пашинян накануне опубликовал у себя в Facebook.

Премьер, по данным газеты, в этом контексте говорил в целом о нормализации армяно-турецких отношений, открытии границы без предварительных условий и готовности обеспечить беспрепятственные железнодорожные грузоперевозки через Мегри.