Президент Ильхам Алиев: Политика Энтони Блинкена свела американо-азербайджанские отношения на нет

Политика Энтони Блинкена фактически свела на нет американо-азербайджанские отношения.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«Мы выстраивали эти отношения десятилетиями. Мы были надежным и близким партнером США, и они были с нами. А когда они нуждались в нас, мы были рядом с ними: когда речь шла об Ираке, когда речь шла об Афганистане... Не являясь страной НАТО, Азербайджан в 2001 году присоединился к операциям в Афганистане. Именно наш [контингент] покинул эту страну последним», - сказал глава государства. «Однако после того, как мы ушли, против нас были введены санкции, и это вызвало большое разочарование в Азербайджане», - добавил Президент.

Источник: АЗЕРТАДЖ