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Президент Северной Македонии: Несмотря на географическую удаленность, наши дружественные страны объединяют глубокие корни

First News Media13:35 - Сегодня
Президент Северной Македонии: Несмотря на географическую удаленность, наши дружественные страны объединяют глубокие корни

Выражаю признательность за приглашение принять участие в XII Глобальном Бакинском форуме, проводимом в Азербайджане, и за организацию Международным центром Низами Гянджеви на высоком уровне.

Об этом сказала Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«Несмотря на географическую удаленность, наши дружественные страны объединяют глубокие корни. Эти две страны расположены на перекрестке цивилизаций, имеющих древнюю историю сосуществования представителей многих религий. Обе страны восстановили свою независимость в 1991 году и привержены многосторонности и сотрудничеству в рамках ООН», – отметила Президент Северной Македонии.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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