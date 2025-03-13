Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Франциска
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Папе Римскому Франциску по случаю Дня коронации.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В послании говорится:
«Ваше Святейшество!
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всем Вашим единоверцам самые искренние поздравления по случаю Дня коронации.
Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение. Наше сотрудничество, направленное на поощрение гармоничных отношений между культурами и религиями, торжество идеалов гуманизма, с каждым днем наполняется новым содержанием и еще более укрепляется.
Высоко ценю Ваш личный вклад в развитие нашего сотрудничества со Святым Престолом и расширение нашего искреннего диалога. Благодарен Вам за Вашу неизменно высокую оценку роли Азербайджана, где царят образцовая атмосфера толерантности и традиции мультикультурализма, в продвижении взаимопонимания между народами мира.
Уверен, что отношения между Азербайджаном и Святым Престолом и впредь будут служить расширению межцивилизационного и межрелигиозного диалога, сохранению и укреплению ценностей мультикультурализма, установлению мира и спокойствия во всем мире.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в Вашей благородной и священной миссии».