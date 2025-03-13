Вайра Вике-Фрейберга о Трампе и Путине: Они рассчитывают поделить мир между собой
Путин пытается писать новую историю, он сочинил ее для Украины и теперь навязывает свое видение.
Об этом заявила экс-президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга в своем выступлении на панели «Геополитические изменения: ответственное партнерство против соперничества» в рамках XII Глобального Бакинского форума на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности».
Она также отметила, что весьма примечателен тот факт, что в настоящее время риторика Путина поддерживается из-за океана.
«Трамп ввел тарифы на продукцию соседних и союзных государств, а то, что происходит в отношениях между США и Канадой, и вовсе беспрецедентно. Система международного права рушится на глазах. Они рассчитывают поделить мир между собой, забрав все небольшие независимые государства», - сказала сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, проведя при этом аналогии с книгой Оруэлла «1984».