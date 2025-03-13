В Баку проходит XII Глобальный Бакинский форум - ФОТО

В Баку под патронатом Президента Азербайджана Ильхама Алиева проходит XII Глобальный Бакинский форум на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности», организованный Международным центром Низами Гянджеви.

В мероприятии принимают участие действующие и бывшие главы государств и правительств, министры, парламентарии, представители международных организаций со всего мира, руководителей структур ООН, лауреаты Нобелевской премии, ученые и эксперты.

В рамках форума организованы панели на темы «Геополитические изменения: Ответственное партнерство против конкуренции», «Пересмотр мультилатерализма для многополярного мира» и «Пакт ООН для будущего: Создание нового глобального консенсуса».

Мероприятие продлится до 15 марта.

Фото: Надир Ибрагимли