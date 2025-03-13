Глава МИД АР: Азербайджан всегда оставался приверженным многосторонности, которая сегодня должна стать приоритетом

Сегодня мы наблюдаем много конфликтов в мире, и все это проистекает из стремления решить накопившиеся проблемы.

Об этом на панели «Пересмотр мультилатерализма для многополярного мира» в рамках XII Глобального Бакинского форума на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности» заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что у каждого из полюсов своя повестка, и некоторые страны, пользуясь неопределенностью, вооружаются, а предпочтение больше отдается двустороннему сотрудничеству, чем с объединениями.

«Несмотря на конфликты и разногласия в мире, Азербайджан сегодня строит связи на региональном уровне, исходя из своих интересов и в то же время уважая интересы других стран. Необходимо найти рабочий консенсус между центрами силы, урегулировать существующие правила, чтобы предотвратить глобальный раскол. Азербайджан всегда оставался приверженным многосторонности, которая должна стать сегодня приоритетом», - заявил глава МИД Азербайджана.