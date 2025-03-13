Гендиректор ВОЗ ответил на обвинения в неправильном управлении COVID
Мы сделали все возможное для управления COVID.
Как сообщает АПА, об этом на панели в рамках XII Глобального Бакинского форума на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности» сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он заявил, что в 2017 году было принято решение увеличить число доноров:
«Мы сделали все возможное для управления COVID. Исходя из извлеченных уроков, мы определили дальнейшие шаги. Мы не участвуем в процессах, которые не соответствуют нашим ценностям. Во время первого президентского срока Трампа мы сказали «нет» России и Китаю. У нас была четкая позиция против идей Китая.”
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