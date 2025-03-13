Венгрия не допустит вступления Украины в ЕС раньше стран Западных Балкан

Венгрия не допустит вступления Украины в Евросоюз раньше стран Западных Балкан, которые гораздо лучше готовы к участию в сообществе.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с вице-премьером Монтенегро по внешним и европейским делам Филипом Ивановичем.

Он напомнил, что «Украина ожидает членства в ЕС чуть более двух лет», а некоторые страны Западных Балкан - уже более десяти.

Тем не менее, как заявила недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Украину хотят принять в ЕС к 2030 году.

«Для нас это неприемлемо. Мы решительно отвергаем эти двойные стандарты», - сказал глава МИД.

«Страны Западных Балкан во всех отношениях находятся в гораздо лучшем состоянии, чем Украина, и поэтому немыслимо, чтобы Украина была принята в Евросоюз раньше любой из них. Более того, присоединение западнобалканских стран принесло бы пользу ЕС, а присоединение Украины таит много опасностей и может разрушить европейскую экономику и сельское хозяйство», - пояснил Сийярто.

«Именно из-за этих двойных стандартов венгерский народ должен высказать свое мнение по поводу возможного вступления Украины в Евросоюз», - отметил министр.

Ранее правительство Венгрии объявило, что вскоре проведет в стране референдум по вопросу о приеме Украины в сообщество и будет руководствоваться его результатами на консультациях с Брюсселем.

Источник: ТАСС