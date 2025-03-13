Лукашенко пригласил Путина посетить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента РФ Владимира Путина нанести визит в республику.

"Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко поблагодарил президента Российской Федерации В. В. Путина и российский народ за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Российской Федерации В. В. Путина посетить Республику Беларусь с визитом в удобное для него время", - говорится в совместном заявлении лидеров, принятом по итогам их переговоров в Кремле.

Источник: ТАСС