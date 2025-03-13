Высокопоставленная делегация Турции прибыла в Дамаск

Высокопоставленная делегация Турции в составе министра национальной обороны Яшара Гюлера, министра иностранных дел Хакана Фидана и руководителя Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына прибыла 13 марта в Дамаск.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, делегация проведет встречу с временным Президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа.

В повестке дня обсуждений – договоренность о переходе так называемых Сирийских демократических сил под контроль властей САР, а также ситуация вокруг вооруженных столкновений между сторонниками бывшего режима Башара Асада и правительственными силами.