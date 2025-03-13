Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот уделяет много внимания урегулированию ситуации на Украине.

"Что касается готовности Украины к прекращению огня, я сейчас скажу, конечно, как я это оцениваю. Но хотел бы начать со слов благодарности президенту США господину Трампу за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания", - заявил Путин на пресс-конференции в Москве после российско-белорусских переговоров на высшем уровне.

"У всех у нас хватает своих текущих дел, но многие лидеры государств - председатель Китайской Народной Республики, премьер-министр Индии, президенты Бразилии и Южно-Африканской Республики - занимаются этим вопросом, уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии - миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь", - сказал Путин.

Источник: rbc.ru