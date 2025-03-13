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Полный демонтаж Украины: Разведка раскрыла жесткие требования Москвы

First News Media09:49 - Сегодня
Полный демонтаж Украины: Разведка раскрыла жесткие требования Москвы

Европейская разведывательная служба получила документ с указанными максималистскими требованиями России и жесткой переговорной позицией по возможному прекращению войны против Украины.

Его в феврале подготовил для Кремля московский аналитический центр, близкий к ФСБ.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, документ, добытый разведкой неназванной европейской страны, был подготовлен для Кремля за неделю до переговоров между Россией и США в Эр-Рияде 18 февраля. Планы Трампа достичь мира за 100 дней там названы нереализуемыми, а мирное разрешение кризиса в Украине — невозможным до 2026 года.

По мнению авторов, без признания захваченных территорий российскими война может начаться снова, например, при следующей администрации США. Документ настаивает не только на признании российского суверенитета над оккупированными территориями, но и на создании буферной зоны на северо-востоке Украины на границе с Брянской и Белгородской областями, а также демилитаризованной зоны в южных украинских регионах рядом с Крымом. Эта зона включает в себя Одесскую область. Возможные уступки Украины, например, отказ от членства в НАТО и проведение выборов, в которых могут участвовать пророссийские партии, отвергаются как недостаточные.

«На самом деле, нынешний киевский режим не может быть изменен изнутри страны. Необходим его полный демонтаж», — цитирует газета документ в переводе на английский.

Любые миротворческие силы (даже необязательно европейские) в документе названы ненужными, поскольку они будут испытывать на себе «достаточно сильное западное влияние».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил изданию, что ему «неизвестно о таких рекомендациях» и что Кремль «работает с более продуманными вариантами».

Вместе с тем, издание пишет, что некоторые действия Москвы в конце февраля вполне соответствуют предложениям из документа: так, 24 февраля Путин предложил США совместно осваивать месторождения редкоземельных металлов на захваченных украинских территориях, а на первых встречах с представителями новой американской администрации Россия фокусировалась на восстановлении дипломатической инфраструктуры.

Источник: РБК-Украина

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