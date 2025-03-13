Россия рассмотрит американское предложение о прекращении огня с Украиной - Посол

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что Москва рассмотрит предложение Вашингтона о прекращении огня на востоке Украины, однако полное прекращение военных действий последует только после достижения мирного соглашения.

"Мы подходим к этому с большой осторожностью, - заявил он журналистам. - Мы прекратим военные действия когда мы достигнем полного, всестороннего соглашения".

Согласно изданию, посол добавил, что скептицизм Москвы относительно возможности перемирия связан с предыдущим опытом переговоров с Киевом.

Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.

Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.

Источник: ТАСС