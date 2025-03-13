Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше

Президент Польши Анджей Дуда призывает США разместить ядерное оружие в Польше, польский лидер обсуждал этот вопрос со спецпосланником президента США по Украине и России Китом Келлогом.

Об этом сообщила газета Financial Times.

В интервью газете Дуда заявил, что считает очевидным, что американский президент Дональд Трамп мог бы переместить ядерное оружие из Западной Европы или из США в Польшу.

«Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, так что 26 лет спустя должно произойти и перемещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, что не только пришло время [сделать это], но и стало бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь», - заявил Дуда.

Источник: ТАСС