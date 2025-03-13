Китай вовлечен в скандал вокруг Сержа Саргсяна: Продажа земли обернулась уголовным делом

12 марта стало известно, что третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено новое обвинение.

Его подозревают в присвоении крупных сумм и отмывании денег в рамках дела о незаконной продаже земельных участков, расположенных рядом с военным пантеоном «Ераблур» в Иреване.

Как сообщает «Грапарак» со ссылкой на свои источники, основным покупателем земли стало посольство Китая. Сделка была заключена в 2005 году решением правительства, и сегодня на этом месте находится дипломатическое представительство КНР.

Издание также подчеркивает, что этот процесс может усложнить армяно-китайские отношения, поскольку теперь официальный Пекин оказывается вовлечен в громкое уголовное дело.