Шарль Мишель: Современному миру необходима платформа для диалога

Современный мир, сталкиваясь с глобальными вызовами, нуждается в платформе для открытого диалога и совместного принятия решений.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший президент Совета Европейского союза Шарль Мишель в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

По его словам, действующие принципы и международные правила оказываются под давлением, что делает особенно важным поиск конструктивных решений.

«Крайне важно, чтобы у нас была возможность выслушать, обсудить проблемы и найти наилучшие пути принятия решений. Это также дает возможность определить приоритеты, лучше узнать друг друга - нашу историю, культурные реалии и традиции. Я искренне убежден, что международные отношения требуют мудрости, большей политической воли и внимания общественности. И в этом состоит вызов», – отметил Шарль Мишель.