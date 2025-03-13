Иран получил письмо Трампа

Советник президента ОАЭ по вопросам дипломатии Анвар Гаргаш передал министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи письмо президента США Дональда Трампа, адресованное верховному лидеру исламской республики аятолле Али Хаменеи.

«В ходе встречи в Тегеране стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, регионального и международного характера. <…> Анвар Гаргаш передал письмо президента США», - говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в документе, Арагчи «подчеркнул важность укрепления сотрудничества между странами региона в целях обеспечения интересов стран» Ближнего Востока, Гаргаш заявил, что ОАЭ готовы развивать отношения с Ираном.

Трамп неоднократно угрожал Ирану применить военную силу в случае, если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном по иранской ядерной программе. Американский лидер подписал указ о возврате к политике максимального давления, заявив, что не позволит Ирану получить ядерное оружие. Хаменеи подчеркнул, что Тегеран не будет вести переговоры под давлением.

7 марта Трамп сообщил, что направил Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. Лидер Ирана в ответ заявил, что США руководствуются лишь собственными интересами, поэтому Тегеран против переговоров с Вашингтоном. 12 марта Хаменеи выразил мнение, что заявления Трампа о готовности к переговорам - обман мирового общественного мнения. Если бы Иран хотел создать ядерное оружие, США не смогли бы его остановить, добавил верховный лидер.

Источник: ТАСС