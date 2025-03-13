Пашинян назвал вопросом времени урегулирование отношений Армении и Турции
Урегулирование отношений Еревана и Анкары является вопросом времени.
Об этом заявил турецким журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Вопрос не в том, будет ли нормализация, а в том, когда она будет. Это лишь вопрос времени. И мы должны терпеливо идти к этому, действовать по принципу "не навреди". В моем понимании армяно-турецкая нормализация - лишь вопрос времени", - подчеркнул глава правительства.
Источник: ТАСС
136