Пашинян назвал вопросом времени урегулирование отношений Армении и Турции

Урегулирование отношений Еревана и Анкары является вопросом времени.

Об этом заявил турецким журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Вопрос не в том, будет ли нормализация, а в том, когда она будет. Это лишь вопрос времени. И мы должны терпеливо идти к этому, действовать по принципу "не навреди". В моем понимании армяно-турецкая нормализация - лишь вопрос времени", - подчеркнул глава правительства.

Источник: ТАСС