Макрон приветствует договоренности по тексту мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствует достижение договоренностей между Азербайджаном и Арменией по тексту мирного договора.

Французский лидер поделился соответствующей публикацией в соцсети Х.

"Приветствую объявление о завершении переговоров между Арменией и Азербайджаном. Теперь ничто не мешает подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, который должен открыть путь к устойчивому миру на Южном Кавказе", – отметил он.