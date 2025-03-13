«Мы не колония!» – Желка Цвиянович о влиянии США и Франции

Босния и Герцеговина не является колонией США, Франции или какой-либо другой страны.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

По ее словам, развитие Боснии и Герцеговины зависит не от внешнего вмешательства, а только от внутреннего диалога и общения.

«Сегодня, говоря о новом мировом порядке, Босния и Герцеговина выглядит как колония. Однако Босния и Герцеговина не принадлежит США, Франции или какой-либо другой стране, она принадлежит своему народу. Внешние силы пытаются скрыть свои действия от международной общественности. Но это наша страна, и единственный путь ее развития - это нахождение общего языка между гражданами внутри страны», - сказала она.