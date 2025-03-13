Президент: Мы не можем забыть и не забудем годы оккупации

Когда речь идет об армяно-азербайджанском процессе, мы не можем забыть и не забудем годы оккупации.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«Мы знаем о страданиях азербайджанского народа и ущербе, который нанесла нам армянская агрессия. Мы стали свидетелями варварства на наших освобожденных территориях. Целые города и села были стерты с лица земли. Они (армянские захватчики – ред.) преднамеренно предпринимали такие действия против наших сел, городов, нашей религии и нашего исторического наследия. Было разрушено 65 мечетей», – добавил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ