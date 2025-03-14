Лазар Комэнеску: ЕС должен разработать стратегию разрешения международных кризисов

Для успешного постконфликтного развития и обеспечения региональной стабильности важно тщательно изучить корневые причины конфликта.

Такое мнение высказал Лазар Комэнеску, генеральный секретарь Постоянного международного секретариата Организации Черноморского экономического сотрудничества, на панельной дискуссии XII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что для эффективного урегулирования важно не только понять причины, но и создать ясный план восстановления, а также сохранить открытыми каналы для диалога, даже в самых трудных условиях противостояния.

Комэнеску выразил надежду, что Европейский союз также выработает подход, который поможет разрешать международные кризисы.