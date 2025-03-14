Стартовал новый сезон «Формулы-1»!

Напряженная борьба, громкие трансферы и амбициозные цели.

Чемпионат мира «Формулы-1» стартует сегодня во всей своей захватывающей полноте в Альберт-парке в Мельбурне (Австралия). Этот год имеет особое значение, так как «Формула-1» отмечает свой 75-летний юбилей.

Итак, что делает этот чемпионат особенным и почему фанатам стоит его смотреть?

Пилоты и команды

Сможет ли семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон привести Ferrari к вершине? Добьется ли Карлос Сайнс успеха с Williams? Сможет ли Эстебан Окон принести Haas первый подиум?

Кроме того, не забудем о новичках в паддоке: Андреа Кими Антонелли, Оливер Берман, Габриэль Бортолето, Джек Дуэн и Аюму Иваса. Смогут ли они бросить вызов своим более опытным товарищам по команде?

Борьба между четырехкратным действующим чемпионом Максом Ферстаппеном и его главными соперниками Ландо Норрисом и Шарлем Леклером обещает быть ожесточенной. Кто выйдет победителем?

Сможет ли McLaren, одержав победу в предыдущем сезоне, защитить свой титул с первой же гонки? Какая команда станет их ближайшим соперником - Red Bull, Mercedes или Ferrari? Какая команда преподнесет самый большой сюрприз в этом сезоне?

В следующем году чемпионат ждут радикальные изменения, включая полную переработку аэродинамики и силовых установок. Это - самые значительные реформы в истории «Формулы-1», и все с нетерпением ждут этих изменений. Таким образом, этот год станет последней возможностью для многих команд и пилотов добиться успеха в рамках текущего регламента. Чтобы увидеть последние сражения по действующим правилам - этот сезон чемпионата обязателен к просмотру!

Не пропустите Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана!

Обязательно посмотрите Гран-при Азербайджана, который состоится 21 сентября. Станьте свидетелем празднования 75-летия чемпионата мира «Формулы-1» на улицах Баку и поспешите приобрести билеты на выходные, чтобы испытать ни с чем не сравнимое волнение на городской трассе Баку!