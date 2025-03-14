Трамп заявил, что провел переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в четверг, 13 марта.

Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится», — написал политик.

Трамп добавил, что в настоящее время «тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками». По словам президента США, они «находятся в очень плохом и уязвимом положении».

Источник: Gazeta.Ru