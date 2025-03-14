Вице-президента США освистали перед началом концерта - ВИДЕО

Посетители Кеннеди-центра в Вашингтоне освистали вице-президента США Джей Ди Вэнса перед началом концерта.

Об этом сообщила газета The Guardian.

«Когда начались обычные предконцертные объявления, вице-президентская группа выстроилась в ложе. В зале раздались свист и глумление, заглушая объявления, когда Вэнс и его жена Уша заняли свои места», — говорится в материале.

Авторы добавили, что причиной такой реакции зрителей могли стать долгие проверки охраны, связанные с визитом вице-президента. Кроме того, начало концерта задержали на 25 минут, отметили журналисты.

Также издание предположило, что Вэнса могли освистать из-за решения президента США Дональда Трампа уволить председателя совета директоров Кеннеди-центра, поставив самого себя на этот пост.

Источник: Gazeta.Ru