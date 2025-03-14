Президент: Мы с большим энтузиазмом относимся к восстановлению прочных партнерских отношений с США при администрации Трампа

Мы были очень разочарованы ухудшением отношений между предыдущей администрацией США и Азербайджаном.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу «Евроньюс».

Подчеркнув, что позиция прежней администрации США заключалась в несправедливом подходе к национальным интересам Азербайджана, глава государства отметил: «Поэтому мы с большим энтузиазмом относимся к восстановлению прочных партнерских отношений с США при администрации Трампа».

Источник: АЗЕРТАДЖ