Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину с Украины - ВИДЕО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеведущей Ольге Скабеевой для телеканала «Россия 1» рассказал о тайных телефонных звонках президенту России Владимиру Путину с Украины.

Его слова приводит БелТА.

Лукашенко отметил, что на Украине нет договороспособных, но при этом «мы же все равно разговариваем с ними».

«Я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми», — сказал Лукашенко.

По его словам, была договоренность, что эти разговоры будут непубличными, поэтому он не может раскрывать подробностей. Лукашенко предположил, что это может сделать сам Путин.

«Ну, может быть, Владимир Владимирович рискнет и скажет, кто звонил. Звонили ему, чтобы поговорить», — добавил Лукашенко.

Источник: Gazeta.Ru