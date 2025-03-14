Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы.

Все восемь поединков прошли 13 марта.

Немецкий «Айнтрахт» разгромил нидерландский «Аякс» со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал турнира. Также победу одержал «Атлетик» из Испании над итальянской «Ромой» — 3:1 и после поражения в первой встрече (1:2) также смог выйти дальше.

Итальянский «Лацио» минимально победил чешскую «Викторию Пльзень» в первой встрече (2:1), а в ответном поединке смогли сделать ничью — 1:1. Греческий «Олимпиакос» выиграл 2:1 у норвежского «Буде-Глимта», но проиграл 0:3 в первой встрече. Следовательно, дальше идет коллектив из Норвегии.

Французский «Лион» разгромил «Стяуа» из Румынии — 4:0, а английский «Манчестер Юнайтед» переиграл испанский «Реал Сосьедад» — 4:1.

Последними двумя командами в 1/4 финала стали английский «Тоттенхэм», который обыграл нидерландский «АЗ Алкмар» со счетом 2:1, а также шотландский «Рейнджерс». В первой встрече они выиграли у турецкого «Фенербахче» со счетом 3:1, а сегодня проиграли 0:2, но оказались точнее в серии пенальти.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»;

«Буде-Глимт» — «Лацио»;

«Рейнджерс» — «Атлетик»;

«Лион» — «Манчестер Юнайтед».

Встречи этого раунда состоятся 10 и 17 апреля.

Источник: Gazeta.Ru