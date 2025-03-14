Москва приветствует завершение переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением в связи с завершением переговоров по тексту проекта мирного соглашения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

В МИД России приветствовали достижение договоренностей по проекту соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между двумя странами. В заявлении подчеркивается, что Москва поддерживает этот важный шаг на пути к всесторонней нормализации отношений между Баку и Ереваном, как это предусмотрено трехсторонними договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что Москва намерена и далее оказывать содействие мирному процессу, а также решению остающихся вопросов между Азербайджаном и Арменией – это касается выхода на подписание мирного соглашения, разблокирования транспортных коммуникаций, делимитации границы и гуманитарных аспектов – в той форме, в какой это будет приемлемо для сторон.

В заявлении также подчеркивается, что спецпредставитель министра иностранных дел России по содействию армяно-азербайджанской нормализации Игорь Ховаев готов посетить Баку и Ереван для проведения соответствующих консультаций.

Кроме того, Россия подтверждает свое предложение предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по всему комплексу вопросов нормализации, а также для подписания мирного договора.

Источник: АЗЕРТАДЖ