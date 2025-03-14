Путин: ситуация в отношениях РФ и США «начинает двигаться»

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ, посвященного восстановлению российско-американских отношений, заявил, что ситуация в отношениях двух стран «начинает двигаться».

Его слова приводит РИА Новости.

«Посмотрим, что получится», — сказал Путин.

Он также охарактеризовал процесс восстановления отношений двух стран как «сложный», но подчеркнул, что администрация действующего президента США Дональда Трампа предпринимает шаги для налаживания диалога.

Источник: Gazeta.Ru