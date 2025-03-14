 Путин: ситуация в отношениях РФ и США «начинает двигаться» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Путин: ситуация в отношениях РФ и США «начинает двигаться»

First News Media22:00 - 14 / 03 / 2025
Путин: ситуация в отношениях РФ и США «начинает двигаться»

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ, посвященного восстановлению российско-американских отношений, заявил, что ситуация в отношениях двух стран «начинает двигаться».

Его слова приводит РИА Новости.

«Посмотрим, что получится», — сказал Путин.

Он также охарактеризовал процесс восстановления отношений двух стран как «сложный», но подчеркнул, что администрация действующего президента США Дональда Трампа предпринимает шаги для налаживания диалога.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
234

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев: Конфликт в Карабахе - это единственный конфликт, который ...

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились со студентами, проходящими дистанционное ...

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Евроньюс» - ФОТО

1news TV

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ...

В мире

Трамп объяснил невозможность заключить мир в Украине за одни сутки, как он обещал

Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров

Британия требует от России идти на перемирие с Украиной без условий

Путин: ситуация в отношениях РФ и США «начинает двигаться»

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Знатока Ровшана Аскерова в России переобъявили в розыск

Однопартийцы требуют от Трампа возобновить помощь Киеву

В США выступили за поправки, делающие сына Трампа Бэррона его преемником

Полный демонтаж Украины: Разведка раскрыла жесткие требования Москвы

Последние новости

Трамп объяснил невозможность заключить мир в Украине за одни сутки, как он обещал

Сегодня, 00:10

МИД Черногории приветствовало объявление о завершении переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном

Сегодня, 00:05

Пике заплакал на заседании по делу о коррупции при организации Суперкубка Испании — Relevo

Сегодня, 00:00

ОАЭ приветствует завершение переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

14 / 03 / 2025, 23:55

В рамках Глобального форума состоялось панельное заседание на тему «COP29: Прорыв для Белена – ускорение трансформации» - ФОТО

14 / 03 / 2025, 23:50

Италия приветствует завершение переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

14 / 03 / 2025, 23:45

Гвардиола: в этом сезоне «Сити» заслуживает смотреть плей-офф ЛЧ на диване с бокалом вина

14 / 03 / 2025, 23:40

Госминистр Великобритании: Завершение мирных переговоров между Баку и Иреваном - исторический момент

14 / 03 / 2025, 23:30

Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров

14 / 03 / 2025, 23:20

ООН: Мы приветствуем переговоры между Азербайджаном и Арменией

14 / 03 / 2025, 23:10

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились со студентами, проходящими дистанционное обучение китайскому языку в UNEC - ФОТО

14 / 03 / 2025, 23:00

Британия требует от России идти на перемирие с Украиной без условий

14 / 03 / 2025, 22:45

Араик Арутюнян: При незаконном режиме «банковская система» контролировалась Центральным банком Армении - ФОТО

14 / 03 / 2025, 22:30

На Глобальном Бакинском форуме прошли дискуссии на тему «Постконфликтная реконструкция и восстановление региональной стабильности» - ФОТО

14 / 03 / 2025, 22:15

Путин: ситуация в отношениях РФ и США «начинает двигаться»

14 / 03 / 2025, 22:00

Москва приветствует завершение переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией

14 / 03 / 2025, 21:50

Потап готов представить Молдову на «Евровидении» за свой счет - ВИДЕО

14 / 03 / 2025, 21:40

Обсуждено развитие партнерства между Азербайджаном и Италией

14 / 03 / 2025, 21:30

Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину с Украины - ВИДЕО

14 / 03 / 2025, 21:20

В Канаде официально сменился премьер-министр

14 / 03 / 2025, 21:10
Все новости
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Одним из прекраснейших праздников цветущей весны является Новруз. В этот имеющий древнюю историю праздник каждый старается поставить на стол самые14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19