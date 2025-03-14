Назначен первый британский военный атташе в Азербайджане

Посольство Великобритании в Азербайджане сообщило о назначении первого британского военного атташе в стране.

Публикация об этом размещена в аккаунте британской дипмиссии в соцсети X.

«Мы рады объявить о прибытии лейтенант-коммандера Гэвина Тарбарда в качестве первого британского резидента-атташе по вопросам обороны в Азербайджане. Эта историческая веха отражает растущую силу британско-азербайджанского партнерства и укрепит наше сотрудничество в сфере обороны и безопасности», - сказано в сообщении.