На Глобальном Бакинском форуме прошли дискуссии на тему «Постконфликтная реконструкция и восстановление региональной стабильности» - ФОТО

XII Глобальный Бакинский форум «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности», проходящий под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и организованный Международным центром Низами Гянджеви, 14 марта продолжил работу панельными сессиями.

Сессия, модератором которой выступил бывший президент Латвии Валдис Затлерс, была посвящена теме «Постконфликтная реконструкция и восстановление региональной стабильности». На панельной сессии были заслушаны выступления сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Жельки Цвиянович, бывшего президента Нигерии Олусегуна Обасанджо, бывшего премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы, бывшего премьер-министра Кыргызстана Джоомарта Оторбаева, бывшего министра иностранных дел Румынии Лазара Комэнеску, бывшего министра Турции по делам Евросоюза Волкана Бозкыра, председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анара Гулиева и бывшего члена парламента Сингапура Пенни Лав.

Говоря о ситуации в своей стране, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович рассказала о шагах, которые необходимо предпринять для развития Боснии и Герцеговины, для того, чтобы сделать ее стабильной и процветающей страной.

В своем выступлении бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо вспомнил времена, когда в его стране шла гражданская война, и сказал, что его вклад заключался в сохранении единства страны.

Бывший премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подчеркнула, что ущерб торговле от российско-украинской войны очевиден. «Думаю, что этот конфликт должен быть решен в ближайшее время. Если мы хотим остановить войну, то гарантия безопасности и правила, соблюдаемые на международном уровне, должны быть главным условием в этом процессе. Само собой разумеется, что работы по постконфликтному восстановлению также играют большую роль. Потому что после войны возникнет необходимость реконструкции. Это можно рассматривать как возможность для частного сектора инвестировать в постконфликтный период. Единственный способ добиться всего этого – гарантия безопасности. Крупные и могущественные страны должны поддерживать поиск совместных решений. Конфликты обычно возникают из-за вмешательства крупных держав», - отметила она.

В свою очередь бывший премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев заявил, что работы по восстановлению, проводимые в освобожденном Азербайджаном от оккупации Карабахе, очень скрупулезны. Он отметил, что восхищен подготовленным комплексным планом по обеспечению постконфликтного развития Карабаха. «Такой комплексной программы я не видел больше нигде в мире. Благодаря целенаправленному подходу Азербайджан достигнет своих целей и действительно станет примером постконфликтного восстановления для всего мира», - подчеркнул он.

Бывший министр иностранных дел Румынии Лазар Комэнеску отметил, что в процессе установления мира и восстановления должны быть достаточные гарантии и определенность, иначе вы не добьетесь успеха. По его словам, необходимо разобраться в причинах конфликта. До тех пор пока не будет выяснена причина, решения не могут быть найдены. «Главный вопрос здесь не в пересмотре планов, а в проведении обсуждений и понимании последствий, вызванных конфликтом. С другой стороны, должен быть процесс восстановления. Эта ответственность ложится на международные и региональные организации», - сказал Лазар Комэнеску.

Председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев заявил, что Глобальный Бакинский форум стал важной площадкой для политиков. «Сейчас на панельной сессии мы говорим о процессах восстановления во имя мира. Азербайджан, как и многие другие, переживает боль конфликта. Процесс восстановления в Карабахе и Восточном Зангезуре демонстрирует волю нашего народа. Мы хотим создать более устойчивые, комфортные для жителей города.

В настоящее время на освобожденных территориях идет строительный процесс. Мы возвращаем туда жизнь и уверенность. Правительство Азербайджана выделило крупные средства из государственного бюджета на восстановительные работы на освобожденных территориях. Построена очень широкая дорожная сеть, созданы медицинские и образовательные учреждения. В прошлом году был открыт Карабахский университет. В течение следующих пяти лет в Карабахском университете планируется обучение 7 тысяч студентов. В настоящее время строится железная дорога протяженностью 150 километров. Мы используем умные технологии в процессе строительства. Путь к постконфликтному восстановлению долог. Миростроительство – это региональный процесс. Вызовы должны превращаться в возможности», - довел до внимания глава комитета.

Бывший министр Турции по делам Европейского Союза Волкан Бозкыр в своем выступлении сказал, что опыт реконструкции и восстановления городов в его стране произошел не из-за войны. «В различных наших городах произошли три землетрясения, погибли тысячи людей. Однако во многих соседних странах эта проблема возникает из-за войны. В процессе восстановления в первую очередь следует учитывать финансы. К сожалению, четверть финансовой помощи, предоставляемой государствам, нуждающимся в реконструкции, идет посредническим организациям», - отметил В.Бозкыр.

Он сказал, что опыт реконструкции и восстановления Турции должен стать примером для Сирии. Из-за конфликтов инфраструктура в Сирии находится в очень тяжелом состоянии. Между тем на протяжении всей истории эта страна была одним из главных государств Ближнего Востока. В настоящее время Сирии необходима гуманитарная помощь.

«Другой пример – строительные работы, проводимые Азербайджаном в Карабахе. К сожалению, за время 30-летней оккупации большая часть культурного наследия такого исторического места, как Карабах, была уничтожена. В настоящее время идет процесс восстановления, и я хотел бы поздравить с этим Азербайджан. Исторические памятники берутся под защиту, а города восстанавливаются. Для возвращения населения в Карабах создаются школы, больницы, рабочие места. Я полностью уверен, что Азербайджан справится и с этим», - добавил Волкан Бозкыр.

Бывший член парламента Сингапура Пенни Лав упомянула в своей речи, что ее страна известна как успешное государство. «Но мы не так легко пришли к сегодняшнему дню. После Второй мировой войны Сингапур лежал в руинах. Мы добились успеха, пройдя трудный путь», - сказала она.

По ее мнению, эволюция невозможна, если нет мира, и в этой связи необходимо восстановление доверия между странами.

Пенни Лав также рассказала о восстановительных работах в Карабахе и назвала шаги, предпринятые в этом направлении, очень смелым замыслом.

Она также отметила, что людям необходимо осознанное лидерство в очень хаотичном мире. «Мы, лидеры, вносим свой вклад в жизнь людей. От наших решений зависит жизнь каждого гражданина», - заявила бывший депутат парламента.

После дискуссий панельная сессия завершила свою работу.

Источник: АЗЕРТАДЖ