XII Глобальный Бакинский форум продолжает работу

Организованный Международным центром Низами Гянджеви XII Глобальный Бакинский форум в пятницу, 14 марта, продолжил свою работу.

Как сообщает 1news.az, в мероприятии на тему «Переосмысление мирового порядка: Превращение вызовов в возможности» принимают участие действующие и бывшие главы государств и правительств разных стран, министры, парламентарии, представители международных организаций.

На XII Глобальном Бакинском форуме обсуждаются такие важные темы, как глобальные актуальные проблемы, многосторонняя дипломатия, многополярный мировой порядок, будущий пакт ООН, восстановительно-строительные работы в постконфликтный период и роль средних держав в новом мировом порядке.

Мероприятие собрало международных лидеров для обсуждения вопросов глобальной политики, безопасности, технологий и мира.

Форум продлится до 15 марта.