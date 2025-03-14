Госминистр Великобритании: Завершение мирных переговоров между Баку и Иреваном - исторический момент

Завершение переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией - это исторический момент, который положит конец десятилетиям конфликта.

Об этом Государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивен Даути написал на своей странице в соцсети Х.

"Стремление к прочному миру очевидно: призываю обе стороны подписать соглашение как можно скорее, чтобы закрепить его", - говорится в публикации.

Источник: Report