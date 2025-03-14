Екатерина Ющенко: Мир возможен только при сохранении независимости и территориальной целостности Украины

Украина нуждается в мире больше, чем кто-либо, но главное условие — мир не должен сломить дух украинского народа.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила председатель украинского Фонда 3000 Екатерина Ющенко во время панельной дискуссии на XII Глобальном Бакинском форуме.

Она отметила, что даже если правительство примет неприемлемые условия, народ Украины выступит против.

«Украинцы всегда были верны демократии. Даже если президент Зеленский примет компромиссы, которые не будут нам подходить, мы будем бороться до конца», - заявила она.

По ее мнению, мир возможен только при условии сохранения территориальной целостности, независимости и национальной идентичности Украины.