Трамп объяснил невозможность заключить мир в Украине за одни сутки, как он обещал
Президент США Трамп назвал сарказмом собственные обещания заключить мир в Украине за сутки.
Об этом он заявил в интервью телеканалу FOX26, записанному в четверг, 13 марта.
Так он прокомментировал вопрос журналиста о своем предвыборном обещании.
«У нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся добиться того же с Россией. И, думаю, пока все идет нормально. В понедельник будет чуть больше ясности, и, надеюсь, это будет хорошая новость», — добавил Трамп.
Источник: Gazeta.Ru
223