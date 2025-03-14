Премьер-министр: В 2024 году ВВП на душу населения вырос на 3,6 процента

В 2024 году наш внешнеторговый оборот достиг около 47,4 млрд долларов США, положительное сальдо торгового баланса составило 5,3 млрд долларов США. Объем ненефтяного экспорта превысил 3,3 млрд долларов США.

Об этом сообщил премьер-министр Али Асадов в ходе представления отчета о деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики в 2024 году на проходящем 14 марта заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр сообщил, что в отчетном году в стране произведено 126,3 млрд манатов валового внутреннего продукта (ВВП), что в реальном выражении на 4,1 проц больше, чем в 2023 году. В 2024 году производство ВВП увеличилось на 0,3 проц в нефтегазовом секторе и на 6,2 проц в ненефтегазовом секторе. Ненефтегазовый сектор вырос на 7,3 проц. ВВП на душу населения вырос на 3,6 процента и составил 12,4 тыс. манатов.

Источник: АЗЕРТАДЖ