Эхуд Олмерт: Израиль не имеет плана для завершения конфликта с Палестиной
Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Олмерт высказался по проблемам нынешней израильской политики на панельной сессии XII Глобального Бакинского форума.
Он отметил, что, несмотря на жестокие действия ХАМАС в ходе нападений на Израиль, мирные палестинцы не должны подвергаться преследованиям.
Олмерт откровенно заявил, что он против депортации палестинцев из Газы, подчеркнув, что это не только неэффективно, но и аморально.
«Мы против попыток превратить Газу в место для инвесторов. Депортации лишь усугубят конфликт и исторические страдания тысяч людей», — добавил он.
Олмерт отметил, что позиция некоторых израильских лидеров не соответствует моральным ценностям Израиля. По его мнению, ХАМАС больше не представляет реальной угрозы для безопасности Израиля, и нахождение войск в Газе лишено смысла.
Он подчеркнул, что сектор Газа должен управляться палестинцами, которые смогут устранить ХАМАС и создать собственное правительство.