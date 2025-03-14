Эхуд Олмерт: Израиль не имеет плана для завершения конфликта с Палестиной

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Олмерт высказался по проблемам нынешней израильской политики на панельной сессии XII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что, несмотря на жестокие действия ХАМАС в ходе нападений на Израиль, мирные палестинцы не должны подвергаться преследованиям.

Олмерт откровенно заявил, что он против депортации палестинцев из Газы, подчеркнув, что это не только неэффективно, но и аморально.

«Мы против попыток превратить Газу в место для инвесторов. Депортации лишь усугубят конфликт и исторические страдания тысяч людей», — добавил он.

Олмерт отметил, что позиция некоторых израильских лидеров не соответствует моральным ценностям Израиля. По его мнению, ХАМАС больше не представляет реальной угрозы для безопасности Израиля, и нахождение войск в Газе лишено смысла.

Он подчеркнул, что сектор Газа должен управляться палестинцами, которые смогут устранить ХАМАС и создать собственное правительство.