В этом году планируется разминировать более 65 тысяч гектаров территории – Премьер-министр

На освобожденных от оккупации территориях проведены масштабные работы по разминированию. В 2024 году от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 62 тыс. га, а всего на освобожденных от оккупации территориях - около 180 тыс. га.

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов в ходе представления отчета о деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики в 2024 году на проходящем 14 марта заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр сообщил, что к 2025 году планируется разминировать более 65 тыс. гектаров территории.

Источник: АЗЕРТАДЖ