Лайчак призвал наказать нарушителей международного права

Те, кто не уважает нормы и принципы международного права, должны понести наказание.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак на панельной дискуссии «К миру» в рамках XII Глобального Бакинского форума.

По его словам, мир после Второй мировой войны изменился.

«И сегодня мир сталкивается с войнами, в том числе с кибервойнами. Для установления мира необходимы новые многоуровневые подходы. Мы должны сосредоточить нашу деятельность на прекращении информационных и кибервойн. Мир должен быть основан на устойчивости и международной справедливости», - сказал он.

Лайчак также призвал поддержать Украину: «Европейский союз должен быть участником процесса мира. Даже региональные организации могут быть привлечены к установлению мира».

Он отметил, что, вместо того чтобы критиковать международные организации, надо их изменить.