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Владимир Норов о сотрудничестве и партнерстве Узбекистана с Азербайджаном в рамках Среднего коридора

First News Media14:00 - Сегодня
Владимир Норов о сотрудничестве и партнерстве Узбекистана с Азербайджаном в рамках Среднего коридора

Сотрудничество и партнерство Узбекистана с Азербайджаном в рамках Среднего коридора имеют ключевое значение.

Об этом в интервью Trend сказал бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

"Стратегическом партнерство Узбекистана и Азербайджана основано на высоком уровне взаимного доверия и крепкой дружбы между лидерами обеих стран", - сказал он.

В частности, он напомнил о совместном текстильном проекте в Ханкенди. Вдадимир Норов подчеркнул, что этот проект является ярким примером успешного сотрудничества.

Кроме того, он отметил важную роль Казахстана, Туркменистана и Азербайджана в улучшении инфраструктуры, в том числе через развитие портов в Актау (Казахстан), Туркменбаши (Туркменистан), Баку и Аляте (Азербайджан).

"Узбекистан также фокусируется на строительстве паромов на Каспийском море, несмотря на отсутствие прямой границы с этим морем. Эта инициатива отражает интерес страны к активному участию в транспортных проектах", - выделил Владимир Норов.

По его словам, Центральная Азия представляет собой замкнутые страны, и Узбекистан, расположенный в самом центре региона, является замкнутым вдвойне. Для Узбекистана всегда было приоритетом найти путь к мировым морским портам, что определяло внешнюю политику страны. В связи с этим, Средний коридор, являющийся историческим Шелковым путем, имеет огромное значение. Если активизировать его, можно вернуть историческое процветание экономик на этом маршруте.

"Президент Узбекистана активно работает с соседними странами, в том числе с Кыргызстаном, и сумел убедить руководство Китая начать строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Эта железная дорога сократит расстояние на 900 километров и позволит доставлять товары в Европу всего за пять-семь дней", - сказал он.

Владимир Норов добавил, что другие страны, например Грузия, также смогут извлечь выгоду из этих проектов. Необходимо реализовать все проекты в рамках Среднего коридора, включая Зангезурский коридор, который должен работать на полную мощь в интересах всех стран региона.

"Для того, чтобы страны региона стали процветающими, им необходимо строить больше дорог и развивать транспортную инфраструктуру", - заключил он.

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