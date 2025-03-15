Новые выборы во Франции могут пройти во втором полугодии 2025 года

Во Франции во втором полугодии 2025 года могут состояться новые парламентские выборы.

Такой сценарий развития ситуации прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

В сообщении агентства указывается, что Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Франции на уровне «AA»,прогноз рейтингов – «негативный».

Аналитики агентства отмечают, что дефицит бюджета Франции увеличился до 6% ВВП в 2024 году, что значительно превышает первоначальный целевой показатель в 4,4% и более чем вдвое превышает медианное значение для стран, имеющих рейтинг «AA».

«Мы прогнозируем, что дефицит останется значительным - на уровне 5,6% ВВП в 2026 году и 5,4% в 2027 году, в том числе на фоне ожидаемых политических проблем с утверждением бюджета на 2026 год», - отмечает агентство.

В Fitch прогнозируют рост государственного долга Франции - до 120% ВВП к 2028 году, что станет вторым по величине показателем среди стран с рейтингом «AA» и более чем вдвое превысит прогнозируемую медиану «AA».

«Политический кризис и поляризация усилились во Франции после внеочередных выборов 2024 года и краха правительства Барнье из-за законопроекта о бюджете на 2025 год. Нынешняя правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Байру не имеет абсолютного большинства в Национальной ассамблее, что усложняет принятие экономических и фискальных решений. Мы ожидаем, что новые выборы, скорее всего, будут объявлены во втором полугодии 2025 года. Однако результаты и последствия экономической политики крайне неопределенны», - подчеркивает агентство.

На этом фоне аналитики агентства теперь ожидают подъема экономики в 2025 году на 0,6% по сравнению с прежней оценкой в 1,2% и прогнозируют рост на 0,9% в 2026 году (прежняя оценка – рост на 1,3%).

Источник: ТАСС