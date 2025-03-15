В Белграде машина въехала в толпу на митинге протеста
В Белграде машина въехала в толпу на митинге протеста в районе Жарково и сбила трех человек, водитель задержан полицией.
Как передает ТАСС, об этом сообщила газета Blic.
По информации издания, 50-летний водитель автомобиля марки BMW оказал сопротивление при задержании.
Пострадавших при наезде доставили в центр неотложной помощи.
Напомним, что массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.
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